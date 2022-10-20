بالصور- ساحة التحرير في بغداد بحلة جديدة

2022/10/20 | 15:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت أمانة بغداد -أمس الأربعاء- ساحة التحرير وحديقة الأمة بعد تأهيلهما، لتظهرا بحلة جديدة تضمنت إنشاء نافورة كبيرة راقصة، ومسطحات خضراء بتصاميم مميزة ومنظومة إنارة حديثة، مع إنجاز صيانة نصب الحرية.

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