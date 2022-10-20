حلف الناتو يؤكد استمراره بدعم العراق في مجال مكافحة الارهاب

2022/10/20 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اكد حلف الشمال الاطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، استمراره بدعم العراق في مجال مكافحة الارهاب.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي خلال استقباله مساعد الأمين العام لحلف الناتو للعمليات، ثوماس جوفوس، والوفد المرافق له، بحضور قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق جيوفاني ماريا ايانوتشي، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة التعاون المشترك بين العراق وبعثة حلف الناتو، في مجالات التدريب والاستشارة وتبادل الخبرات وبناء القدرات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية".

وأضاف البيان أن "الأعرجي شدد على ضرورة تحديث البرامج التدريبية بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم في المجالات العسكرية والأمنية واستخدام التقنيات الحديثة، لاسيما في مجال الأمن السيبراني".

وأشار الى أن " مستشار الأمن القومي أكد للوفد الضيف، أن العراق يسعى لتعزيز العلاقة الإستراتيجية مع حلف شمال الأطلسي، وتطوير الخبرات الوطنية العراقية، لاسيما في مجال حماية الحدود ومكافحة المخدرات".

من جانبه أكد مساعد الأمين العام لحلف الناتو، أن "العراق عنصر استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن الحلف يسعى لتعزيز علاقاته الإيجابية والتعاون المشترك معه، مثمنا تعاون العراق في حماية أفراد البعثة وتسهيل مهامهم"، لافتاً إلى أن "الحلف مستمر بدعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب".

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