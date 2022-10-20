2022/10/20 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

وافقت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الخميس، على تثبيت عقود مديريات الشباب والرياضة وماء البصرة والمجاري.

وأفاد المكتب الإعلامي للنائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مصادقة النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس، محمد طاهر التميمي ، على تثبيت الموظفين بصفة عقود ضمن قرار (315) و (337) لسنة 2019 لموظفي عقود مديريات الشباب والرياضة وماء البصرة والمجاري".

وبحسب البيان دعا نائب محافظ البصرة "الموظفين في هذه الدوائر الى المثابرة والنشاط والتركيز في العمل لخدمة المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تقرر تثبيت موظفي 3 مديريات على الملاك الدائم (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تقرر تثبيت موظفي 3 مديريات على الملاك الدائم (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).