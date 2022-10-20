تعاون مشترك بين العراق ومصر في مجال الطيران المدني وسُبُل تعزيز تدفق الحركة الجويّة وشحن البضائع

2022/10/20 | 15:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق ومصر آليات التعاون في مجال الطيران المدنيّ وسبل تعزيز تدفق الحركة الجويّة وشحن البضائع.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “سفير العراق في القاهرة مندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة أحمد نايف رشيد الدليميّ، التقى وزير الطيران المدنيّ الفريق محمد عباس في مقر وزارة الطيران المدنيّ”.

واستهلّ السفير اللقاء بتهنئته الوزير بمُناسبة تسنمه مهامه الجديدة، مُتمنياً له النجاح الدائم، مشيرا الى “العلاقات التاريخيّة التي تربط البلدين الشقيقين”، مُعرباً عن “تقديره للتنسيق والدعم الدائم الذي تقدمه وزارة الطيران المدنيّ المصريّة في مُختلِف أنشطة النقل الجويّ”.

ونقل السفير خلال اللقاء، تحيات وتهنئة وزير النقل ناصر حسين الشبلي، للوزير المصري وتمنياته له بالنجاح في مهام عمله ولجُمهُوريَّة مصر العربيَّة الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، وتطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيزه عبر تبادل الزيارات الرسميَّة بين قيادات وكوادر الوزارتين وتبادل الخبرات في مجالات النقل.

ووفق البيان، “تم التباحث خلال اللقاء حول آليات التعاون المُشترَك بين العراق ومصر في مجال الطيران المدنيّ ومنها سُبُل تعزيز تدفق الحركة الجويّة، وشحن البضائع، والتعاون في مجالات التدريب والصيانة وتبادل الخبرات وتدعيم العلاقات بين شركة الخطوط الجويّة العراقيَّة وخطوط مصر للطيران”.

من جانبه اشار الوزير الى “العلاقات المصريّة العراقيَّة الوطيدة”، مُؤكَّداً أنَّ “وزارة الطيران المدنيّ لا تدخر جُهداً في تقديم كافة خدماتها وامكانياتها لقطاع الطيران المدنيّ العراقيّ في مُختلِف أنشطة الطيران المدنيّ بما يسهم في اقامة شراكة قويّة بين البلدين ويحقق المصالح المُشترَكة بينهما في مجال النقل الجوي”.

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