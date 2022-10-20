الموصل: اكتشاف جداريات آشورية جديدة في المدينة العراقية تعود إلى 2700 عام

2022/10/20 | 16:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة عثر علماء الآثار في شمال العراق على اكتشاف مثير – إذ اكتشفوا جداريات آشورية تضم منحوتات صخرية جميلة يبلغ عمرها نحو 2700 عام.وعثر على تلك المنحوتات فريق تنقيب أمريكي – عراقي في الموصل يعمل على إعادة بناء بوابة المسقى أو (ماشكي) القديمة، التي دمرها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في عام …

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