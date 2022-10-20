2022/10/20 | 16:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض صحفيون ومؤسسات إعلامية في العراق لانتهاكات كثيرة وصلت في بعض الحالات إلى حد القتل والخطف والتهجير، وغالبا ما تقيد هذه الانتهاكات ضد مجهول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل وخطف وتهجير.. مخاطر عدة يواجهها الصحفيون بالعراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل وخطف وتهجير.. مخاطر عدة يواجهها الصحفيون بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).