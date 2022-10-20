2022/10/20 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلنت رئيسة الحكومة البريطانية ليزا، اليوم الخميس، استقالتها من منصب رئيسة الحكومة البريطانية.وقالت تراس: “لا أستطيع أن أتابع مهام منصبي”.واشارت الى ان “انتخابات لرئاسة حزب المحافظين ستجري خلال أسبوع وانها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة رئيسة وزراء بريطانيا المركز الخبري الوطني.

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