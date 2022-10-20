النفط: مشروع مصفى كربلاء سيوفر 60 ميكا واط من الطاقة الكهربائية الفائضة

2022/10/20 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، الخميس، إن الوزارة حققت اليوم "إنجازاً كبيراً" لم يتحقق في الصناعة التكريرية منذ أكثر من 40 عاماً تمثل بالمباشرة بفعاليات التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء العملاق بطاقة 140 ألف برميل.

وأضاف عبد الجبار، خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة اليوم الخميس وحضرها وزير الثقافة حسن ناظم نيابة عن رئيس الوزراء ورئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب يحيى العيثاوي ومحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وعدد من اعضاء مجلس النواب والمعنيين بالصناعة النفطية والقادة الأمنيين، بحسب بيان لوزارة النفط، أن "مشروع مصفى كربلاء يعد أضخم مشروع يتم تنفيذه بالرغم من التحديات الاقتصادية والصحية، سيؤمن المنتجات النفطية الخفيفة مما يخفض نسبة 60% من الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، حيث سينتج 9 مليون لتر من البنزين عالي الاوكتاين و3 مليون من مادة النفط الابيض ومنتجات أخرى"، مشيرا الى ان "هذا المشروع الذي أنجز يعد من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

واشار عبد الجبار، إلى أن "الحكومة العراقية ومن بينها وزارة النفط نجحت في تمويل المشاريع الاستراتيجية وخصوصاً المشاريع النفطية التي تعد اكبر المجالات في تنمية الاقتصاد".

من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، إن "هذا الإنجاز يشكل منعطفا ومهما في قطاع الصناعة التكريرية لما يتمتع به من مخرجات وانتاجية بمواصفات على درجة عالية من الجودة والكفاءة وبتكنلوجيا حديثة وفق مواصفات أوربية متقدمة والتي تعرف ( يورو 5)".

ولفت إلى أن "انتاج المصفى سيغطي نسبة عالية من الاستهلاك فضلا عن مواصفاته البيئية والسلامة المهنية والصحة العامة".وأوضح، أن "قطاع التصفية حظى باهتمام وزارة النفط من خلال وضع خطط وبرامج واعدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي منها مشروع FCC في مصافي الجنوب والذي يعد من المشاريع المتقدمة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فضلا عن اضافة وحدات انتاجية جديدة في مصافي الشمال والوسط والجنوب".

بدوره، ذكر مدير عام مصافي الوسط عائد جابر عمران، أن "المشروع سينتج من (٨ - ١٠)مليون لتر من منتوج الكاز ولين عالي الاوكتاين والعديد من المشتقات النفطية الضرورية للمواطنين بالاضافة الى ذلك فان المشروع من المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل استيراد الوقود، فضلا عن ذلك فإن المشروع سيوفر ٦٠ ميكا واط من الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة المصفى لدعم الشبكة الوطنية في محافظة كربلاء، بالاضافة الى تشغيل الأيدي العاملة والنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة من خلال تشجيع المشروعات الساندة والتي تعتمد بشكل مباشر او غير مباشر على المواد المنتجة من المصفى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: مشروع مصفى كربلاء سيوفر 60 ميكا واط من الطاقة الكهربائية الفائضة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: مشروع مصفى كربلاء سيوفر 60 ميكا واط من الطاقة الكهربائية الفائضة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).