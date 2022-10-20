وزير الخارجية الأميركي: خطوة السعودية وأوبك+

2022/10/20 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الخميس، الخطوة التي أقدمت عليها السعودية وأوبك+ بتخفيض انتاج النفطي مليوني برميل، بأنها "مؤسفة للغاية وناجمة عن سوء تقدير عميق".

وأضاف بلينكن، أن "قرار السعودية وأوبك+ وما أسفر عنه من ارتفاع في أسعار النفط يساعد في زيادة عائدات بوتين"، متابعاً أن "توقيت خفض إنتاج النفط خاطئ للغاية بينما نسعى لاستعادة النمو الاقتصادي".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن "تصرف السعودية في هذه الحالة لا يتماشى مع تصرفات حليف لكن تربطنا بها مصالح متعددة".

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