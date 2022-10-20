2022/10/20 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nwh1tmWwX04

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكشف عن حسم السوداني لاربع عشرة حقيبة وزارية في كابينته علي الصاحب - محلل سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكشف عن حسم السوداني لاربع عشرة حقيبة وزارية في كابينته علي الصاحب - محلل سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).