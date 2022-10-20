بعد حملة واسعة.. كوكل يعيد اسم مرقد الإمام علي (عليه السلام) على الخارطة

2022/10/20 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعاد موقع الخرائط التابع الى شركة كوكل اسم مرقد الإمام علي (عليه السلام) على الخارطة، بعد ان تغيير خلال الفترة السابقة الى اسم مسئ.

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