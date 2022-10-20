الكاظمي يشدد أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة (فيديو)

2022/10/20 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الخميس، زيارة إلى مقر قيادة العمليات

المشتركة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، وتلقته

وكالة نون الخبرية، أن الأخير استمع في

مست

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