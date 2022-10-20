تصريح ينافي معلومات

2022/10/20 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، أن جلسة حسم الكابينة الوزارية لحكومة السوداني قد تؤجل اسبوعاً آخر، وهو مايناقض التصريحات التي صدرت من بعض القوى السياسية مؤكدة حسم أسماء مايقارب نصف الكابينة.

وقال الكروي لـ(بغداد اليوم)، إن "كل المعطيات تدلل بان حسم التصويت على الكابينة الوزرية لحكومة المكلف محمد شياع السوداني بعد غد السبت صعبة بعض الشيء خاصة وأن الحوارات لاتزال قائمة حول المرشحين لمختلف الوزارات ولم يصلنا أي تأكيد حول حسم مرشحي بعض الوزارات حتى الان".

واضاف، أن "جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة المكلف محمد شياع السوداني المزمع عقدها السبت واردة التأجيل الى الاثنين او ربما اسبوعا كاملا من أجل حسم كل الحوارات"، مؤكداً بأن "الامر يحتاج الى وقت ونأمل أن تتظافر جهود كل القوى باتجاه الحسم لولادة حكومة تمثل كل الاطياف".

وكانت بعض أطراف قوى الاطار التنسيقي قد أكدت حسم اسماء الوزارات الشيعية، الا ان أطرافا أخرى أكدت وجود خلافات داخل أروقة قوى الاطار ولاسيما على حقيبتي النفط والداخلية.

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