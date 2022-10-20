2022/10/20 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن اطلاق عملية امنية مشتركة لملاحقة عناصر داعش الارهابي في ناحية الصينية ضمن محافظة صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " قوة مشتركة من اللواء 31 ضمن عمليات صلاح الدين للحشد بالتعاون مع الجيش نفذت عملية أمنية لتفتيش جنوب ناحية الصينية".

واضافت ان "العملية الأمنية والاستطلاعية تهدف لسد الثغرات ومنع تسلل الإرهابيين وتأمين المناطق وحماية المدنيين والقطعات الأمنية".



مبينا ان "العملية تأتي استكمالا لجهود منع فلول داعش من اعادة مضافاتها وتحركاتها بقاطع المسؤولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش جنوب الصينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش جنوب الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).