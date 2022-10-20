2022/10/20 | 17:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كُشف الخميس، 10/20/2022، عن أول صورة يلتقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب،...

ظهرت المقالة تلسكوب يلتقط صورة لـ أعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعج بآلاف النجوم أولاً على المسلة.

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