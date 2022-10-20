الديوانية.. القبض على متهم يقتل صديقه بواسطة قنبلة يدوية ويعترف بجريمته!

2022/10/20 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز من مكافحة الاجرام في شرطة محافظة الديوانية القبض على متهم قام بقتل صديقه بواسطة قنبلة يدوية (رمانة يدوية).

وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة أن “الحادث وقع في أحد هياكل الدور السكنية قيد الإنشاء في الحي العسكري بمدينة الديوانية”، مبينا أن “المتهم اعترف بجريمته”.

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