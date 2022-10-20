جنى.. من قال إن هندسة الكمبيوتر صممت فقط للرجال؟

2022/10/20 | 17:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صممت على دراسة الكمبيوتر، وتحدت الأقاويل ووجهات النظر المغايرة حتى تصل إلى حلمها بترك بصمة في مجتمعها، ومساعدة أهلها الذين كانوا الداعم الأول لها دوما.وكان لمنحة صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئيين وتصميمها على النجاح أثر في أن تبلغ هدفها.هذه قصة جنى.

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