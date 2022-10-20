2022/10/20 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت دعوة كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، للسعودية بـ" إعادة فتح سفارتي البلدين"، حالة من الجدل في الأوساط السياسية، وطرحت التساؤلات حول "سر التوقيت" ومدى إمكانية قبول الرياض دعوة طهران، في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة مستشار خامنئي.. غموض بشأن التوقيت وانقسام حول "استجابة السعودية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة مستشار خامنئي.. غموض بشأن التوقيت وانقسام حول "استجابة السعودية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).