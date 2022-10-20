2022/10/20 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر يوم الاثنين إن إيلون ماسك سيتحدث إلى موظفي شركة تويتر هذا الأسبوع في اجتماع على مستوى الشركة، وذلك لأول مرة منذ طرحه عرض الشراء البالغ 44 مليار دولار في أبريل؛ وهو ما تم نقله عن رسالة بريد إلكتروني من الرئيس التنفيذي، باراج أغراوال، إلى الموظفين.وأضاف المصدر أن الاجتماع مقرر يوم الخميس وسيتلقى ماسك أسئلة مباشرة من الموظفين.وتأتي هذه الأخبار بعد أن ذكرت الشركة الأسبوع الماضي إنها تتوقع تصويت المساهمين على البيع بحلول أوائل أغسطس؛ وأكد متحدث باسمها أن ماسك سيحضر اجتماع الشركة الشامل هذا الأسبوع.وكان العديد من الموظفين قد أعربوا عن مخاوفهم بعد طرح ماسك الصفقة حيث يرون بأن التصرفات الغريبة التي يقوم بها هذا الملياردير يمكن أن تزعزع استقرار أعمال الشركة وتضر بها مالياً.وبالعودة إلى أبريل شوهد أغراوال وهو يمتص غضب الموظفين خلال اجتماع على مستوى الشركة عندما طالبهم بإجابات حول الخطط التي يجب أن يضعها المديرون للتعامل مع النزوح الجماعي المتوقع الذي سيدفع به ماسك.وحذر ماسك «تويتر» من أنه قد يترك الصفقة إذا لم تتمكن الشركة من توفير البيانات الخاصة بالحسابات المزيفة والرسائل المزعجة التي يبحث عنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك يتحدث لموظفي «تويتر» اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون ماسك يتحدث لموظفي «تويتر» اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).