السوداني يستقبل السفير الروسي لدى العراق

2022/10/20 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، الخميس، خلال استقباله سفير الإتحاد الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف، على أن الحكومة المقبلة ستحرص على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الروسي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف في بيان له اليوم اليوم (20 تشرين الأول 2022)، إن “رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استقبل سفير الإتحاد الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف، حيث قدم تهانيه، لالسوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ناقلاً تحيات القيادة الروسية، كما أعرب عن التمنيات بالنجاح والتوفيق وللعلاقات بين البلدين بمزيد من التطوّر والازدهار”.

وأعرب السوداني، وفق البيان، خلال اللقاء عن “اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين”.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء المكلّف “بالعلاقات التاريخية التي تجمع العراق بروسيا، مؤكداً عزم حكومته المُقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة”، بحسب البيان.

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