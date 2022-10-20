وزير النفط: مصفى كربلاء المقدسة سينتج 9 ملايين لتر من البنزين عالي الاوكتاين

2022/10/20 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس،ان مصفى كربلاء المقدسة سينتج 9 ملايين لتر من البنزين عالي الاوكتاين و3 ملايين من النفط الأبيض ومنتجات أخرى.وقال عبد الجبار خلال احتفالية التشغيل […]

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