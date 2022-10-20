2022/10/20 | 17:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3Cek6OM1a4g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد نعناع: بعد شهر من تشكيل حكومة السوداني سوف تبدأ الخلافات | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد نعناع: بعد شهر من تشكيل حكومة السوداني سوف تبدأ الخلافات | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).