تفاصيل جديدة حول الطريق الحلقي في بغداد

2022/10/20 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، 3 أهداف لمشروع الطريق الحلقي المحيط بالعاصمة بغداد، فيما توقعت إدراجه ضمن موازنة 2023.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "طول مشروع الطريق الحلقي المخطط له سيكون 96 كيلومتراً من جميع أطرافها وتم ادراج تصاميم ومخططات المشروع في موازنة 2021 ومن المؤمل أن يدرج كمشروع ضمن موازنة 2023".

وأضاف، أن "المشروع واحد من أهم المشاريع في العاصمة بغداد وسيحقق 3 أهداف تتمثل بتخفيف الزخم المروري في العاصمة ودعم عملية التنمية فضلاً عن توفير فرص عمل من خلال مروره بالعديد من مناطق العاصمة".

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