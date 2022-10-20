2022/10/20 | 17:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خبر

حقق فريق نفط ميسان فوزاً ثميناً على ضيفه فريق أربيل في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الخميس، على ملعب الأول.

سجل أهداف نفط ميسان اللاعب ياسين عدنان سامية في الدقيقة (58) بينما سجل اللاعب بنيامين اوكرينكو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (70).

وجاء هدف أربيل عن طريق اللاعب أمجد راضي، في الدقيقة (82) الذي نزل كبديل في الشوط الثاني.



لتنتهي المباراة لصالح نفط ميسان بنتيجة (2- 1).

وفاز فريق القاسم على فريق نفط البصرة بهدف واحد ضد لاشيء في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم، وسجل هدف اللقاء اللاعب عمار داخل في الدقيقة (25) من الشوط الأول.

وحاول فريق نفط البصرة معادلة الكفّة في الشوط الثاني لكن من دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز ثمين لفريق القاسم بنتيجة (1 – صفر).

وفي مباراة ثالثة جرت في الوقت نفسه بين فريقي الصناعة ونوروز، إذ فاز فريق نوروز على فريق الصناعة بهدف ضد لاشي، جاء عن طريق اللاعب المحترف كلاوديو أوليفرا في الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الأول.

لتبقى النتيجة كما هي وتنتهي المباراة بفوز مستحق لفريق نوروز على فريق الصناعة (1 – صفر) ويحتفظ نوروز بنقاط المباراة الثلاث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالصور).. نفط ميسان يحقق الفوز على أربيل والقاسم على فريق نفط البصرة ونوروز يخطف النقاط الثلاث من الصناعة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالصور).. نفط ميسان يحقق الفوز على أربيل والقاسم على فريق نفط البصرة ونوروز يخطف النقاط الثلاث من الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).