بعد تكليف السوداني.. هل بات الطريق ممهدا لتشكيل حكومة عراقية جديدة؟

2022/10/20 | 17:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كلف رئيس العراق عبد اللطيف رشيد، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، يطرح فريق سياسي استفهامات عديدة تتعلق بالتزام الكتلة التي رشحت رئيس الوزراء المكلف بتنفيذ ورقة المطالب.

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