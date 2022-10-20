2022/10/20 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس ، الأوضاع السياسية العامة في البلاد.وقال بيان لمكتب الكاظمي تلقاه /المركز الخبري الوطني/: ان ” رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي والحلبوسي يبحثان الأوضاع السياسية العامة في البلاد المركز الخبري الوطني.

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