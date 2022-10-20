تخويل من الإطار التنسيقي للسوداني بشأن الكابينة الحكومية

2022/10/20 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن الاطار التنسيقي ، الخميس، تخويل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الكابينة الوزارية وفق معايير ومواصفات صارمة مع الحفاظ على الاوزان.

وقال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) ان "قادة الاطار التنسيقي خولوا رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتشكيل وزارته واختيار كابينته الوزارية السياسية وفق معايير ومواصفات صارمة مع الحفاظ على الاوزان".وكلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد فور انتخابه الخميس الماضي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة.

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