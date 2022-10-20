روسيا تعلق على استقالة رئيسة وزراء المملكة المتحدة

2022/10/20 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس “عار لم تعرفه” المملكة المتحدة قط.

وأعلنت تراس استقالتها اليوم لعدم تمكنها من أداء مهامها بعد استقالة وزيرين من أعضاء حكومتها، ولم تجد خططها الاقتصادية في إحداث تغيير في المملكة المتحدة.

وتولّت تراس المنصب منذ 44 يوماً فقط، خلفاً لبوريس جونسون الذي استقال إثر فضيحة إقامة حفلات جماعية في القصر الحكومي في دورة الإغلاق العام أثناء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على استقالة تراس أن “بريطانيا لم تعرف قط رئيس وزراء مثلها”.

وأضافت أن “بريطانيا لم تشهد مثل هذا العار من رئيس وزراء بعد استقالة تراس”.

ويأتي هذا في وقت يحاول الغرب، وفي طليعته بريطانيا، إفشال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتفيد تقارير صحفية بريطانية بأن ريشي سوناك وبيني موردنت هما أبرز المرشحين لخلافة تراس، في رئاسة حزب المحافظين والحكومة على السواء.

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