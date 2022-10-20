الإطار التنسيقي يخوّل محمد شياع السوداني في ملفين اثنين

2022/10/20 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تيار الحكمة، الخميس، أن الإطار التنسيقي خول رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومته وفق معايير “صارمة”، مع الحفاظ على الأوزان.

وكتب عضو المكتب السياسي للتيار فادي الشمري، في تدوينة، “الاطار التنسيقي يخول رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتشكيل وزارته واختيار كابينته الوزارية السياسية وفق معايير ومواصفات صارمة مع الحفاظ على الاوزان”.

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