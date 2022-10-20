والاس يكشف تفاصيل إطلاق مقاتلة روسية لصاروخ قرب طائرة استطلاع بريطانية.. هل تعتبره لندن تصعيدًا؟

2022/10/20 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، الخميس، أن طائرة مقاتلة روسية أطلقت صاروخا بالقرب من طائرة بريطانية فوق البحر الأسود في المجال الجوي الدولي، مضيفا أن روسيا أبلغت بريطانيا أن ذلك "عطل فني".

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