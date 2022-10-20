2022/10/20 | 18:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، الخميس 10/20/2022،...

ظهرت المقالة الاطار يتحمس لتمرير حكومة السوداني في الجلسة المرتقبة ويتحدث عن الحرية في اختيار الوزراء أولاً على المسلة.

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