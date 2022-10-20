هجوم حاد من ماريا زاخاروفا على رئيسة وزراء بريطانيا بعد استقالتها

2022/10/20 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت الدبلوماسية الروسية، الخميس، من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.

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