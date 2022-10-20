2022/10/20 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y0LuXl3ZDa0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يقوم بإدخال قوات إيران في حرب روسيا السوداء !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن يقوم بإدخال قوات إيران في حرب روسيا السوداء !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).