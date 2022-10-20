الإطار التنسيقي يخوّل رئيس الوزراء المكلف باختيار كابينة وزارية وفق معايير صارمة

2022/10/20 | 18:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري، اليوم الخميس، عن تخويل مهم من الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بشأن تشكيل وزارته.

وقال الشمري في تغريدة على (توتير) تابعتها “خبر برس” (واخ)، أن “قرار مهم للإطار التنسيقي يخول رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بتشكيل وزارته واختيار كابينته الوزارية السياسية وفق معايير ومواصفات صارمة مع الحفاظ على الاوزان”.

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