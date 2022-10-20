المندلاوي يشكر القضاء العراقي لسرعته باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف “سرقة القرن”

2022/10/20 | 18:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّم النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بالشكر للقضاء العراقي لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص ايقاف “سرقة القرن”.

وقال المندلاوي في تغريدة عبر “تويتر”: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقضاء العراقي ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، لدعمهم مجلس النواب في محاربة الفساد والفاسدين، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص ايقاف “سرقة القرن” ونهب أموال الأمانات الضريبية.

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