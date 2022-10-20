2022/10/20 | 18:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aCczArUhj90

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالبات مدرسة "فدك" الكرفانية شرقي بغداد يفترشن الأرض ويلتحفن السماء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طالبات مدرسة "فدك" الكرفانية شرقي بغداد يفترشن الأرض ويلتحفن السماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).