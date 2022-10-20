“مقاتلة روسية أطلقت صاروخا قرب طائرة بريطانية“.. بن والاس: كان عطلًا

2022/10/20 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني غير مسلحة كانت تقوم بدورية روتينية فوق البحر الأسود في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، مضيفًا أن إحدى مقاتلات “SU 27” أطلقت صاروخًا بالقرب من طائرة "RC-135 Rivet Joint".

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