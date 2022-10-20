2022/10/20 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافقت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الخميس، على تثبيت عقود مديريات الشباب والرياضة وماء البصرة والمجاري.وقال النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/:إنه”تمت الموافقة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



حكومة البصرة توافق على تثبيت العقود في ثلاث دوائر المركز الخبري الوطني.

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