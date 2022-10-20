2022/10/20 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، افتتاح موقع الفحص الألكتروني للمركبات في منطقة الغزالية ببغداد.وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقاه /المركز الخبري الوطني/: إنه :”بأشراف مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي تم افتتاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح موقع الفحص الألكتروني للمركبات في الغزالية المركز الخبري الوطني.

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