اقصر مدة حكم في تاريخ بريطانيا.. رئيسة الوزراء تعلن استقالتها

2022/10/20 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبذلك أصبحت تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا.

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