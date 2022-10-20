منتخب الشباب في المستوى الثالث لقرعة كأس آسيا

2022/10/20 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي تقام في أوزبكستان للفترة من 1 لغاية 15 آذار 2023 بعد التحاقِ منتخبنا للشباب وأستراليا.

ووزع الاتحاد الآسيوي المنتخبات المتأهلة البالغ عددها (16) منتخبًا بين أربعة مستويات.

وجاءت منتخبات أوزبكستان البلد المنظّم في المستوى الأول إلى جانب السعوديّة وقطر وكوريا الجنوبيّة.

بينما وضعت في المستوى الثاني منتخبات اليابان، أستراليا، طاجيكستان، اندونيسيا.

كما جاء في المستوى الثالث العراق إلى جانب الصين والأردن وفيتنام، اما المستوى الرابع فجاءت فيه منتخبات إيران وسلطنة عمان وسوريا، وقيرغيزستان.

يذكرُ أن منتخبنا الشبابي تأهل إلى نهائيات كأس آسيا بعد الفوز على الهند بأربعة أهداف مقابل هدفين وعلى الكويت بهدفين دون مقابلٍ، وخسر أمام أستراليا بهدفٍ مقابل لا شيء.

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