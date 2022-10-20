اجتماع للإطار التنسيقي في منزل الفياض لحسم الخلاف على الوزارات

2022/10/20 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يعقد قادة الاطار التنسيقي، اجتماعا في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لبحث اليات تسريع تشكيل حكومة محمد شياع السوداني وتحديد موعد جلسة منح الثقة.

وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "قادة الاطار التنسيقي يجتمعون حاليا بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".

واضاف ان "الاجتماع يناقش اليات اختيار الوزراء وانهاء بعض الاختلافات في وجهات النظر بشأن توزيع المقاعد الوزارية فضلا عن تحديد موعد الجلسة الخاصة بمنح الثقة للحكومة المقبلة".

واقر القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، امس الاربعاء، بوجود خلافات بين قيادات الإطار بشأن حقيبة الداخلية في الحكومة المقبلة، مبينا ان الخلاف حول وجهات النظر قد يؤجل حسم وزارتين في حكومة محمد شياع السوداني.وقال الرديني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "قد توجد اختلافات في وجهات النظر داخل الإطار التنسيقي وهذا الأمر طبيعي ويحدث لدى جميع القوى باعتبار ان الاطار ليس كتلة سياسية واحدة بل مجموعة من الكتل ولها استحقاقات انتخابية". وتشير مصادر خاصة لـ(بغداد اليوم) بوجود خلاف حول وزارة الداخلية بين اقطاب الاطار التنسيقي وسط احتمالية من تأجيل حسم طرح مرشحها للجلسة النيابية المقبلة.

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