أسلحة فساد شامل لنهب العراق

2022/10/20 | 19:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ولاء سعيد السامرائي مرت قبل أيام ذكرى مناقشة الكونغرس الأمريكي وتفويضه الرئيس جورج بوش لاستخدام القوة في العراق واسقاط نظام الرئيس صدام حسين بتهم مظللة بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل...أكمل القراءة ←

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