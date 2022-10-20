حكومة عراقية جديدة —-وعود و أمنيات كبيرة

2022/10/20 | 19:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي بعد اكثر من سنة من الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، فُكت عقدة رئيس الجمهورية في اللحظة الأخيرة، ، حيث اتفق الحزب الديمقراطي...أكمل القراءة ←

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