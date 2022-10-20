شاهد بالفيديو.. في بغداد .. حصى تتسبب بكارثة !! | لوكيشن

2022/10/20 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xa6Uyyh0MRo

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