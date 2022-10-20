2022/10/20 | 19:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7fqKpFsncG0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النهب بالتقسيط.. متحدث لجنة النزاهة يشرح طريقة سرقة 2 7 مليار دولار!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النهب بالتقسيط.. متحدث لجنة النزاهة يشرح طريقة سرقة 2 7 مليار دولار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).