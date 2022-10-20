تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات

2022/10/20 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تفكيك واتلاف 11 عبوة ناسفة من مخلفات العصابات الإرهابية في قاطع عمليات كركوك.

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