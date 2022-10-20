(بالصور).. الطلبة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من أمام الكهرباء

2022/10/20 | 19:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر فريق نادي الكهرباء أمام ضيفه فريق نادي الطلبة، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الزوراء، في الساعة الخامسة و 15 عصراً، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الطلبة هدفه الأول عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 18 من زمن الشوط الاول، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفا ثانيا للأنيق بالدقيقة 60 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة (2- صفر).

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