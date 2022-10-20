مدير عام هيئة الكمارك يقدّم شرحاً مفصلاً عن آلية وعمل الهيئة أمام اللجنة المالية النيابية

2022/10/20 | 19:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، مدير عام هيئة الكمارك، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن آلية وعمل الكمارك.

وبحسب بيان لعضو اللجنة النائب مهند الخزرجي، فقد “طلبت اللجنة منهُ تقديم الأوليات الكمركية، وتبين أن كل الاجراءات الكمركية هي صحيحة وقانونية”.

وأوضح عدد من نواب البرلمان أن “ما يخصُ الأمانات الضريبية لا علاقة لمدير عام الهيئة بالأمانات الضريبية، وثبت ذلك بالأوراق الرسمية، حيث تبين انها جرت بعد نقله من الهيئة العامة للضرائب الى الهيئة العامة للكمارك، والامانات الضريبية كانت موجودة، بالفعل في الهيئة”.

وأشاروا الى ان “ادارة مدير عام هيئة الكمارك استطاعت من تحقيق ايرادات للخزينة العامة وحافظ على المال العام”، مشيدين “بإدارة الهيئة وامانتهم واخلاصهم وكفاءتهم للحفاظ على المال العام”.

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