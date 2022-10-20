2022/10/20 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أشبه بجنة مصغرة ... إعمار وتأهيل حديقة الأمة ونصب الحرية ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nBvLLaTrndU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أشبه بجنة مصغرة ... إعمار وتأهيل حديقة الأمة ونصب الحرية ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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